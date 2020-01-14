البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة "أبو فام" بسوهاج

كنيسة الشهيد أبو فام الجندي،





وترأس الصلوات، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وتم تدشين المذبح الرئيس، على اسم الشهيد أبو فام الجندي الأوسيمي، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا بيشوي، والمذبح القبلي على اسم السيدة العذراء مريم.



وشارك في صلوات التدشين، ١٦ من أحبار الكنيسة، إلى جانب أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا إسحق، وهم أصحاب النيافة: الأنبا بسادة، مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، والأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، والأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس، الأنبا شنودة، بسوهاج



كما شارك، الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس، الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم، والأنبا موسى، بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، والأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر.

بدأت صباح اليوم، صلوات تدشين مذابح وأيقوناتوحامل الأيقونات، وكذلك حضن الآب بالهيكل الرئيس.