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تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:31 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي
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نجح نادي برشلونة في التعاقد مع كيكي سيتين ليكون مديرا فنيا للفريق خلفا لإرنيستو فالفيردي الذي رحل عن البارسا بعد توديع بطولة كأس السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد.

 

تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن المدرب الجديد للبارسا كيكي سيتين يناسب طريقة لعب الفريق "التيكي تاكا"، كما أن يتواصل مع اللاعبين بشكل جيد ويسيطر على النجوم بطريقة جيدة.

 

ووفقا للتقارير فإن كيكي سيتين سيعتمد في الفترة المقبلة على تشكيلة ستشهد العديد من المفاجآت بتواجد الشاب كارليس ألينيا ، والدفع بالمخضرم إيفان راكيتيش كما سيعتمد على في الجانب الأيسر على جونيور فيربو ، وبالتالي فإن التشكيل سيشهد غياب كل من المدافع صامويل أومتيتي والظهير الأيسر جوردي ألبا ولاعب خط الوسط الدفاعي بوسكيتس.

 

التشكيلة المنتظرة مع كيكي سيتين:

 

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

 

في خط الدفاع: جونيور فيربو – جيرارد بيكيه – لينجليت – سيرجي روبيرتو

 

في خط الوسط: إيفان راكيتيش – فرينكي دي يونج – أرثر ميلو – كارليس ألينيا

 

في خط الهجوم : ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

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