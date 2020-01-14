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القبض على عامل بمحل كشري لسرقته خزينة المحل في قليوب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، القبض على عامل بمحل كشري، وذلك لقيامة بسرقة مبلغ مالي من خزينة المحل بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، إذ أمرت بحبس المتهم 4 أيام، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من «عماد الدين. ع»، صاحب محل كشري، يفيد بسرقة مبلغ مالي 34 ألف جنيه، من داخل خزينة المحل خاصته.

أخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات توصل ضباط مباحث المركز إلى أن مرتكب الواقعة «حسين. ع. ع»، عامل بذات المحل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة عن طريق المغافلة، وأرشد المتهم عن الأشياء المبلغ بسرقتها والتي عثر عليها بمسكنه.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 784 لسنة 2020 جنح مركز قليوب.
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