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التضامن: منتجات معرض "ديارنا" إنتاج مصري 100%

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:25 ص
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عادل البكساوي
عادل البكساوي
رقية جمال
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قال عادل البكساوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للمعارض والتسويق، إن هذه هي الدورة الـ 60 لإقامة معرض التسويق ديارنا" للحرف اليدوية، وهو معرض مركزي يتم تنظيمه سنويًا في ديسمبر مع أعياد الكريسماس، لكن هناك معرض ديارنا على مستوى الجمهورية طوال العام، مشددًا على أن ديارنا أصبح براند معروف للجميع، وأهم ما يميزه أنه يمس جميع مستويات المجتمع ويرضي جميع الأذواق.

وأوضح "البكساوي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن جميع منتجات معرض ديارنا هي حرف يدوية إنتاج مصري بنسبة 100%، منوهًا بان اختيار العارضين يتم بناءً على أسبقية الحجز، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 340 أسرة وجمعية لم نتمكن من السماح لهم بالعرض نظرًا للإقبال الشديد من العارضين.

وتابع مستشار وزير التضامن الاجتماعي للمعارض والتسويق، أن محافظة الفيوم هي ضيف شرف المعرض هذا العام، منوهًا إلى أنه لأول مرة يتم السماح لذوي الاحتياجات الخاصة للاشتراك في المعرض هذا العام، مع تيسير وجودهم كزوار وعارضين من خلال الأسانسير والكراسي المتحركة.
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