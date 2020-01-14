"فطائر التفاح" جديد مسرح الغد.. نهاية يناير

ويقول المخرج محمد متولي عن العرض أن العرض ديودراما ينتمي الى المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء ، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة، من خلال آدم " الكاتب " الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.





" فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.