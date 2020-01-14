عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.. جونسون: إيران ارتكبت خطأ فادحًا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس حونسون، إنه "سعيد" لأن إيران تحملت مسؤولية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية أسفرت عن مقتل 176 شخصًا، ولكن "الأمر الأكثر أهمية هو تهدئة التوترات في المنطقة".



كما رفض جونسون إعطاء رأي شخصي حول مستقبل الأمير هاري وميجان، لكنه يقول إنه "معجب كبير" بالعائلة الملكية



وصرح رئيس الوزراء في مقابلة مع الـ "بي بي سي"، بأنه من المحتمل بشكل هائل وملحوظ" أن تكون هناك صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وكرر أن الخدمة الصحية الوطنية هي أولويته "الأولى"، لكنه أعلن عن عددًا من الادعاءات مثل المبلغ الذي تضعه الحكومة في الخدمة الصحية الوطنية وعدد المستشفيات التي تخطط لبناءها.



كما تعهد بتقديم خطة للرعاية الاجتماعية هذا العام، وسيتم تنفيذها بحلول نهاية البرلمان



وتحدث رئيس الوزراء عن رغبته في تحسين الاتصال الإقليمي، ولكنه لم يكشف إذا كان التدخل لإنقاذ شركة الطيران "فلاي بي" المحاصرة سيكون جزءًا من ذلك.



وعند سؤاله عن حادث تحطم الطائرة، قال جونسون إنه سعيد لأن إيران حددت إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية باعتبارها "خطأً مروعًا". أنه من المهم الآن إعادة الجثث إلى الوطن.



وأضاف: "لقد ارتكبت إيران خطأ فادحًا، ومن الجيد أنهم اعتذروا" موضحًا "الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن التوترات في المنطقة يجب أن تهدأ".



وبعد الضغط على ما إذا كان يجب على إيران أن تواجه عواقب، قال جونسون "إنهم مذنبون بوضوح بخطأ مروع، لا أعتقد أننا نتصور حاليًا أي تصعيد إضافي للتوترات".



وحول مقتل سليماني، اعترف جونسون بأنه كان في عطلة عندما اندلعت الأنباء حول مقتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني، لكنه بيّن إنه "بذل قصارى جهده لضمان وجود رد أوروبي".



وأضاف، لا يوجد سبب لإخطار المملكة المتحدة مسبقًا لأنه "لم يكن عمليتنا".

وفيما يتعلق بالصفقة النووية: "فلنعمل سويًا على استبدال الصفقة النووية الإيرانية، والحصول على صفقة ترامب بدلًا من ذلك" - فكانت كلمات جونسون عندما سئلوا عن الصفقة النووية الإيرانية، التي تخلت عنها الولايات المتحدة.





وأكد جونسون، رسالته إلى الولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى، علينا أن نوقف حصول الإيرانيين على سلاح نووي". وأنه إذا تخلصنا من الصفقة الحالية، فنحن بحاجة إلى بديل





