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تقرير طبي شامل عن 11 إصابة في الأهلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:19 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي ومحمد الصو
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يتسلم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا طبيَا شاملًا عن اللاعبين المصابين، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء. 

ويعقد فايلر جلسة خاصة مع الجهاز الطبي قبل مران اليوم؛ للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج التأهيلية الخاصة بالمصابين، وأيضا جاهزية البعض منهم وموعد عودة الآخرين للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة؛ بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من رمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود وشريف إكرامي ومحمود وحيد وكريم نيدفيد بجانب الإصابات الأخيرة التي لحقت بالثلاثي وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج في رحلة زيمبابوي الأخيرة.

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نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اصابات الاهلي اخبار الاهلي

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