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شريف إكرامي يعود لتدريب الأهلي اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:18 ص
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شريف إكرامي
شريف إكرامي
علي نبوي ومحمد الصو
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ينتظم شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.
وكان اللاعب قد استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الفريق في زيمبابوي .
ويطمئن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب للتواجد من جديد في التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، حيث سبق أن أكد خالد محمود طبيب الفريق على جاهزية اللاعب للمشاركة في أول مران للفريق بعد العودة من زيمبابوي.
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غد الأربعاء في الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في 10 مباريات متتالية.
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