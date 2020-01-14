رئيس جواتيمالا الجديد يتولى منصبه تحت ضغط واشنطن بشأن الهجرة والأمن

يتولى أليخاندرو جياماتي، رئيس جواتيمالا الجديد، مهام منصبه اليوم الثلاثاء، تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن الهجرة والأمن، وعليه أن يقرر موقف حكومته بسرعة بشأن اتفاقية اللجوء الأمريكية التي عارضها سابقًا.





وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال "جياماتي" للصحفيين يوم الاثنين: "سنعيد السلام الذي تحتاجه هذه البلاد بشدة"، ووعد بإصلاح قوات الأمن في أمريكا الوسطى وإعادة هيكلة الوزارات.





ترشح الجراح السابق المحافظ ورئيس السجن السابق، أليخاندرو جياماتي، 63 عامًا، لمناصب عليا ثلاث مرات قبل فوزه في جولة الإعادة في أغسطس على منصة قاسية ضد الجريمة شملت إعادة عقوبة الإعدام.





ولكن على رأس قائمة المهام الخاصة به، سيكون القرار بشأن ما إذا كان سيتم التراجع أو توسيع اتفاقية مع الولايات المتحدة صاغها الرئيس المنتهية ولايته جيمي موراليس التي تجعل جواتيمالا منطقة عازلة للحد من طلبات اللجوء الأمريكية.





من المتوقع أن يقوم تشاد وولف، وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالإنابة، وهو جزء من الوفد الأمريكي برئاسة وزير التجارة ويلبر روس لحضور حفل التنصيب، بدفع جياماتي لتوسيع الاتفاق ليشمل المكسيكيين.





وكماورد، يبدو أن "جياماتي"، الذي اقترح في الماضي أنه سيسعى لتغيير اتفاقية التعاون في مجال اللجوء، خفف من موقفه يوم الاثنين، قائلاً، إنه لم ير بعد تفاصيل الصفقة.





تعد جواتيمالا أساسية لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتصاعدة لإنهاء طلبات الهجرة واللجوء غير القانونية من أشخاص يشقون طريقهم إلى الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.





كما تعتبر جواتيمالا واحدة من أفقر دول أمريكا اللاتينية غير المتكافئة، حيث يزداد الفقر منذ عام 2000 على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي القوية، وفقًا للبنك الدولي. هدده المسؤولون الأمريكيون بعواقب اقتصادية إذا فشلوا في قبول اتفاقية التعاون في مجال اللجوء.





بموجب الاتفاق، الذي تم تنفيذه في نوفمبر، ترسل الولايات المتحدة مواطني هندوراس وسلفادور الذين يطلبون اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية إلى جواتيمالا لطلب اللجوء هناك بدلاً من ذلك.



