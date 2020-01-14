Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. مسيرات "الإنذار الأخير" في لبنان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:29 ص
Advertisements
متظاهرون لبنانيون
متظاهرون لبنانيون
وكالات
Advertisements

شهدت مناطق عدة في لبنان، تحركات احتجاجية وقطع طرقات من النبطية وصيدا جنوبا إلى بيروت وطرابلس شمالا،.

 

ودعت مجموعات الحراك الشعبي، للتصدي للمماطلة والعرقلة في تشكيل الحكومة وعدم الاستجابة لمطالب المحتجين.

 

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، ينظم المحتجون اللبنانيون بعد الظهر مسيرة "الإنذار الأخير" من ساحة الشهداء إلى منزل الرئيس المكلف حسان دياب لمنحه مهلة 48 ساعة لتشكيل حكومة مستقلين.

 

وقطعت العشرات من الطرقات، من بينها أوتوستراد البالما بالاتجاهين، وطريق القلمون البحري بالاتجاهين وأوتوستراد البداوي بالاتجاهين، وأوتوستراد التبانة بالاتجاهين، ودوار المرج في الميناء باتجاه أوتوستراد بيروت وطرابلس.

 

أما في البقاع، فأقدم المحتجون على قطع العديد من الطرقات منذ الصباح الباكر، منها طريق كامد اللوز جب جنين بالبقاع الغربي ومستديرة زحلة بالبقاع الأوسط.

 

وما زالت الطريق مقطوعة عند ساحة إيليا، في صيدا جنوبا، حيث تجمع المئات من المتظاهرين ليلة أمس في الساحة التي كانت تستضيف المحتجين منذ السابع عشر من أكتوبر.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسيرات الانذار الاخير لبنان احتجاجات لبنانية

أخبار تهمك

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

كيكي سيتين.. مغامرة أم انهيار؟

منذ ساعة

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 13 ساعة

السبب وراء عدم توقيع حفتر اتفاق وقف إطلاق النار

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد.. ناجح ضد زيدان وفاشل أمام سيميوني

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ 41 دقيقة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ يوم

تعثر في مفاوضات الأهلي مع علي سوي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الاحتجاجات في لبنان تتمدد من بيروت إلى طرابلس وصيدا

ترانة زماني: سعيدة بتكريمي في مهرجان الموضة ببيروت

إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار خلال وقع بمنطقة البداوي في لبنان

عودة المتظاهرين إلى الشوارع بعد كلمة الرئيس اللبناني

رويترز: إدارة ترامب تحجب 105 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

لليوم الـ 29 على التوالي.. تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

09:48 ص

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

06:51 ص

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

07:47 م

كيكي سيتين.. مغامرة أم انهيار؟

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status