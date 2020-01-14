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IRAQ Live| بث مباشر العراق وتايلاند في كاس اسيا تحت 23 سنة.. يلا شوت مباشر بلس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:23 ص
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مشاهدة مباراة العراق
مشاهدة مباراة العراق
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مشاهدة مباراة العراق وتايلاند بث مباشر من خلال موقع كورة اون في متابعة لفاعليات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التى تقام في تايلاند في بث حصري بجودة عالية يلا كورة مباشر مباريات اليوم في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الاولي في تحديث مستمر مع تغطية حصرية للمباريات kora online، مشاهدة مباريات اليوم مباشر.

مشاهدة مباراة العراق وتايلاند بث مباشر
مشاهدة مباراة العراق مع تايلاند بث مباشر لايف حيث يستضيف ملعب راجامانجالا الملعب الدولي مباراة اليوم في منافسات المجموعة الاولى من فاعليات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التى تقام في تايلاند ونتابع مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر في تحديث مستمر بدون تقطيع عبر رابط yallakora مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والأسيوية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء منتخب العراق ضد منتخب تايلاند ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة
مباراة العراق مع تايلاند
الساعة 3:15 عصرا بتوقيت فى مصر
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى السعودية
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى الأردن
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فى سوريا
الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فلسطين


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