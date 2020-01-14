إجراء مراسم قرعة البطولة الرياضية للمدن الجديدة بمدينة السادات

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، رئيس اللجنة الرياضية العليا بالهيئة، بأنه تم أمس الإثنين، إجراء مراسم قرعة البطولة الرياضية للمدن الجديدة ٢٠٢٠، بمدينة السادات.



وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إقامة البطولة الرياضية للمدن الجديدة، بالملعب الواقع بمركز الشباب المطور، بالمحور المركزى الجديد، والذى تم تنفيذه على مساحة ١٥ فدانًا، بمدينة السادات، وذلك بمشاركة ٣١ مدينة جديدة، بالإضافة إلى رئاسة هيئة المجتمعات، وستنطلق فعاليات البطولة يوم السبت ٢٥ يناير الجاري، وحتى يوم ٦ فبراير المقبل.



وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن القرعة شملت عددا من الأنشطة الرياضية، حيث سيشارك ٢٨ فريقا في كرة القدم الخماسي (مفتوح)، و٩ فرق خماسى فوق ٤٠ سنة، و١٨ فريقا في تنس الطاولة (فردى)، و٢٣ فريقا فى تنس الطاولة (فرق)، بالإضافة إلى 13 فرقة بألعاب (شد الحبل، واختراق الضاحية، وكرة السرعة رجال وسيدات، الشطرنج خارج الدرع).



وأشار المحاسب وائل شعبان، المدير التنفيذى للبطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020، إلى أن قرعة منافسات كرة القدم الخماسية (مفتوح) أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وهى، المجموعة الأولى، (النوبارية الجديدة – القاهرة الجديدة - بدر – المنيا الجديدة - اسوان الجديدة - اخميم الجديدة – حدائق اكتوبر)، والمجموعة الثانية (١٥ مايو – السادات – الشروق – العبور – الفيوم الجديدة – اسيوط الجديدة – قنا الجديدة)، والمجموعة الثالثة (العاشر من رمضان – 6 اكتوبر – رئاسة الهيئة – العاصمة الادارية – العالمين الجديدة – 6 اكتوبر الجديدة – طيبة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (برج العرب – الشيخ زايد – بنى سويف – الصالحية – القرى السياحية – ناصر – سوهاج الجديدة).



وأضاف: أسفرت قرعة فرق خماسى فوق سن 40 عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى، تضم (السادات – 15 مايو – رئاسة الهيئة – القاهرة الجديدة – الشيخ زايد)،

والمجموعة الثانية، تشمل (العاشر من رمضان – بدر – دمياط الجديدة – بنى سويف)، وتم تقسيم الفرق المشاركة فى منافسات تنس الطاولة، إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى (العاشر من رمضان- النوبارية الجديدة- بدر-الشيخ زايد- اسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة- العبور- الفيوم الجديدة- طيبة- 6 اكتوبر – 6 اكتوبر الجديدة)، والمجموعة الثالثة (برج العرب – حدائق اكتوبر – القرى السياحية – 15 مايو – سفنكس – القاهرة الجديدة)، والمجموعة الرابعة (رئاسة الهيئة – خليج السويس – اسيوط الجديدة – بنى سويف – السادات – سوهاج الجديدة)، وتم تقسيم الفرق المشاركة فى منافسات تنس الطاولة (فردى) إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – المنيا الجديدة – اسوان الجديدة)، والمجموعة الثانية (دمياط الجديدة – بنى سويف – العاصمة الادارية – الشيخ زايد)، والمجموعة الثالثة (رئاسة الهيئة – حدائق اكتوبر – قنا الجديدة – 6 اكتوبر – بدر)، والمجموعة الرابعة

(السادات – خليج السويس – ناصر – طيبة – سفنكس)، كما أسفرت قرعة منافسات فرق رياضة شد الحبل عن تقسيمها لمجموعتين، المجموعة الأولى (الشروق – بدر – الشيخ زايد – بنى سويف – العالمين الجديدة – برج العرب)، والمجموعة الثانية (العاشر من رمضان – 6 اكتوبر – العبور – خليج السويس – اخميم الجديدة –المنيا الجديدة – السادات)، بينما تقام منافسات رياضة اختراق الضاحية، وكرة السرعة، والمشى فوق السن، بدون قرعة.



تجدر الإشارة إلى أنه حضر مراسم إجراء القرعة، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، والمحاسب وائل شعبان، المدير التنفيذى للبطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020، والمهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، والمحاسب صلاح مجاهد، مدير عام المالية، والمهندس جمال الدسوقى، مدير عام التنمية، والمحاسب عصام توفيق، مدير عام الشئون الإدارية، وناصر جلال أيوب، مدير عام الشئون القانونية، ولجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المحاسبة اميرة ابوسكينة، ولجنة الكارنيهات واعداد البيانات، برئاسة المحاسبة ايمان عبدالمتعال.



