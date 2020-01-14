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مسلسل "الأخ الكبير" يودع بلاتوه التصوير بعد أيام

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
أ ش أ
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ينتهى المخرج إسماعيل فاروق خلال الأيام المقبلة، من تصوير مسلسل "الأخ الكبير"، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الشركة المنتجة.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبوالعلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات، وعدد آخر من الفنانين.
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