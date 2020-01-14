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"بومبيو": اغتيال "سليماني" كان جزءا من استراتيجية لردع إيران وروسيا والصين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:44 ص
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بومبيو
بومبيو
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن اغتيال قاسم سليماني كان جزءًا من "استراتيجية أكبر" لردع إيران وغيرها من المنافسين الأمريكيين، بما في ذلك روسيا والصين.

وقال "بومبيو"، في كلمة ألقاها في معهد هوفر في ستانفورد يوم الاثنين: "يعيد الرئيس ترامب والقادة منا في فريقه للأمن القومي إعادة ترسيخ الردع - الردع الحقيقي - ضد الجمهورية الإسلامية". حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "بومبيو": "يجب أن يفهم خصمك ليس فقط أن لديك القدرة على فرض الثمن ولكنك في الحقيقة على استعداد للقيام بذلك"، مضيفًا، أن الولايات المتحدة الآن في "أكبر موقع قوة فيما يتعلق بإيران على الإطلاق بسبب العقوبات الصارمة التي فرضها ترامب على الجمهورية الإسلامية عقب انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015".

وأوضح "بومبيو": "أهمية الردع لا تقتصر على إيران. في جميع الحالات، يجب علينا ردع الأعداء للدفاع عن الحرية. هذه هي الفكرة الأساسية لعمل الرئيس ترامب لجعل جيشنا أقوى ما كان عليه في أي وقت مضى."

واستشهد "بومبيو" بالانسحاب الذي تعرض لانتقادات شديدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والتمارين البحرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه كأمثلة على سياسة "الردع" الأمريكية تجاه روسيا والصين، على التوالي.

وقد كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ما يجري في الغرف المغلقة بالعراق.

وفي ندوة في جامعة ستانفورد، قال بومبيو، إن جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأمريكي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق.

وأضاف: "لن يقولوا ذلك علنا. لكنهم في المجالس الخاصة يرحبون كلهم بوجود أميركا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب".

وتابع بومبيو، أن ما سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 50 مسؤولا عراقيا منذ مطلع الشهر الحالي يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن.

وقال "بومبيو" يوم الخميس الماضي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا شك أن هناك سلسلة من الهجمات الوشيكة التي كان يخطط لها قاسم سليماني". "نحن لا نعرف بالضبط متى ، ونحن لا نعرف بالضبط أين ، لكنه كان حقيقيا."
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