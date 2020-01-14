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تسريب أسئلة امتحان الأحياء لأولى وثانية ثانوي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:09 ص
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طلاب
طلاب
ريم محمود
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة قالوا إنها لمادة الأحياء الخاصة، بامتحاني الصف الأول، والثاني الثانوي.

وجاء ذلك بعد دقائق معدودة من بدء الامتحان، في التاسعة صباحًا اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن غرفة العمليات، تقوم بالتحقيق في هذا الأمر.

وبحسب المصادر، عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على جميع مدارس الثانوي العام، بإتاحة تطبيق إلكتروني لتسجيل موقف سير الامتحان للجنة الصف الثاني الثانوي صباحي، ولجنة الصف الأول مسائي، حيث يتم يوميًا تسجيل طريقة تأدية الاختبار المادة بالمدرسة، بالإضافة إلى تسجيل غياب الطالب إلكترونيًا، وكذلك تسجيل الطالب الذي واجه مشاكل وأدى إلى تغير طريقة الامتحان إلى ورقي.

الوزارة ذكرت في التعميم، أنه يتاح طباعة تقارير تفصيلية بالغياب، وكذلك الطلاب الذين تم تغير طريقة الامتحان لهم، بالإضافة إلى أنه يتاح طباعة تقرير إحصائي من موقف اللجنة وفقًا لمادة الاختبار
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