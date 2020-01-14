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حجاج عبدالعظيم ينتهى من تصوير فيلمه الجديد "سر الكتاب 18"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:00 ص
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بوابة الفجر
أ ش أ
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انتهى الفنان حجاج عبدالعظيم، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "سر الكتاب 18"، والذى يشاركه بطولته عدد من الوجوه الشابة.

وقال المخرج بلال العربى إنه انتهى من تصوير جميع مشاهد الفيلم، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ غدا الثلاثاء عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية.

"سر الكتاب 18" فيلم قصير، من إخراج بلال العربى، تأليف وسيناريو وحوار إسماعيل فارس، بطولة حجاج عبدالعظيم، أبانوب بولس، مينا بولس، عمر حسين، مريم عماد، سماح حسن، سلمى هانى، مخرج منفذ مصطفى الشاهد، مساعد مخرج عمرو حامد، مدير التصوير كريم عادل، ماكيير رامز وحيد، مهندس ديكور حسام التركى، ومن إنتاج شركة مكسيموس وعبدالغفار الديب.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حول 3 شباب تدفعهم الصدفة إلى العثور على كتاب يقودهم إلى العديد من المشاكل والأخطار الجسيمة، وطيلة الأحداث يحاولون الفرار من هذا الخطر الذى يهدد حياتهم.
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