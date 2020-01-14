المنيا تستقبل الفوج الأول من برنامج رحلات "اعرف بلدك"



وقال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الفعاليات يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية التطوعية بوزارة الشباب والرياضة بهدف دعم السياحة الداخلية لشباب المحافظات المختلفة للمحافظة.



وأوضح "عكاشة"، أن الفوج مكون من 100 شاب وفتاة، وتشمل زيارته المعالم الأثرية بالمنيا ومنها آثار تونا الجبل والأشمونين، ومتحف ملوي، وآثار بني حسن الشروق، وتل العمارنة، والبقيع الثاني بالبهنسا، وكنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، ورحله نيلية، وبرنامج ترفيهي، بالإضافة إلى التعرف على مقومات المنيا التنموية والاستثمارية في شتى المجالات.



استقبلت محافظة المنيا، الفوج الأول من رحلات برنامج "اعرف بلدك" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، لدعم السياحة الداخلية لشباب المحافظات المختلفة، ضمن 10 أفواج ستزور معالم المنيا، والتي يتم تنفيذها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.