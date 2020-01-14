عاجل.. إعادة فتح نفق الأزهر أمام حركة المرور



وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعنية بنفق الأزهر، بكسر ماسورة مياه، في الاتجاه القادم من الأوبرا نحو صلاح سالم.





وتم إخطار غرفة عمليات المحافظة، والدفع بسيارات شفط، وإصلاح الماسورة، وسط انتشار مروري لتنظيم حركة السير.

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، فتح نفق الأزهر مرة أخرى عقب غلقه، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه به، في الاتجاه القادم من الأوبرا، إلى صلاح سالم، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق وتنظيم حركة السير.