إنشاء منطقة ترفيهية لتشغيل الشباب في بنها

وقال المحافظ، إن المشروع سينفذ على مراحل، وفقا لجداول زمنية محددة حيث يشتمل المشروع تنفيذ مجمع متكامل للمشروعات الصغيرة للشباب في شكل حضاري وممارسة نشاطهم في إطار قانوني من خلال وحدات ثابتة ومتنقلة تتميز بشكل جمالى وأماكن مخصصة لعرض المأكولات والمشروبات الخفيفة، بالإضافة إلى مكتبة ثقافية ومسرح مكشوف وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد.



وأضاف أن الهدف من تطبيق هذه الفكرة بالمحافظة، هو إيجاد فرص عمل للشباب لمحاربة البطالة وزرع ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق متنفس للمواطنين.



وانتقل "الهجان" عقب الاجتماع، بصحبة مسئولي صندوق تحيا مصر، وأعضاء الاجتماع؛ لتفقد المنطقة المزمع إقامة المشروع عليها على الطبيعة.







وحضر اللقاء ، الدكتور أحمد الجزار، مدير قطاع التنفيذ بالشركة، والمهندس شادي سالم، عضو مجلس إدارة شركة أسواق مصر، والوفد المرافق له، و الدكتورة إيمان ريان، نائبة المحافظ ومديري الشئون الاقتصادية والاستثمار والشئون القانونية، والمكتب الفني، ووحدة تطوير العشوائيات والتنسيق الحضري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع سامر عبد السلام، المدير التنفيذي لشركة أسواق مصر، التابعة لصندوق تحيا مصر؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع ترفيهي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب بمدينة بنها، على مساحة 18500 متر تقريبا.