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الأرصاد تحذر: الخميس بداية لموجة جديدة من عدم الاستقرار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:48 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
هدى عبدالرازق
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قال إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تنعم بحالة من الاستقرار الجوي مستمرة حتى نهاية غدًا الأربعاء، معقبا: "الجو أكثر من رائع ومشمش على جنوب البلاد".

وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن متوسط درجة الحرارة على القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والسواحل الشمالية تسجل 19 درجة، منوها بأن هناك تكاثف للسحب يحجب أشعة الشمس.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه توجد فرصة لسقوط الأمطار على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وتزداد مع تقدم الأسبوع، محذرا من بداية حالة من عدم الاستقرار تبدأ يوم الخميس.
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