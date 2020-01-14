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تعرف على اشتراكات نادي السكة الحديد واسعارها والمستندات المطلوبة للعضوية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:48 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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نادي السكة الحديد الرياضي، هو احد اعرق واقدم النوادي المصرية، بالقاهرة، يوفر تدريبات للناشئين بكل المراحل العمرية، ويدعم رياضات كثيرة منها كرة القدم للشباب، وكرة القدم النسائية، الملاكمة، والسباحة، تنس، كرة اليد والطائرة وكرة السلة.

وفيما يلي تقدم "الفجر" معلومات عن اشتراكات النادي واسعارها وانواع العضويات به، حيث يشمل الاشتراك بالنادي عضويتين وهما:

اولا العضوية العاملة:
- مقتصرة على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعاملين بمترو الانفاق والزوجة والابناء تحت السن "حتى يصبح اعمارهم 25 عام".
- تجديدها شهري.
- يدفع المشترك رسوم 5 جنيهات في الشهر ومقرر بحث زيادتها إلى 10 جنيهات "للعضو واسرته بالكامل".
- يتم استحداث عضوية بالنادي لابناء العاملين بعد تخطيهم الـ 25 عام، وتحولهم للعضوية الجزائر بعد دفع الرسوم المقررة.

ثانيا العضوية الزائرة:
- وتنقسم الفئات في العضوية الزائرة إلى قسمين الاول للحاصلين على مؤهل عالي، والحاصلين على مؤهل متوسط.
- رسوم الاشتراك سنوية.
- 20 الف جنيه رسوم اشتراك الحاصلين على مؤهلات عليا.
- 30 الف جنيه رسوم اشتراك الحاصلين على مؤهلات متوسطة.

وعن المستندات المطلوبة لعمل الاشتراك، قال الدكتور محمد عيد، رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد في تصريحات خاصة للـ "الفجر"، أن الاوراق المطلوبة تشمل:
- شهادة الميلاد للعضو.
- قسيمة الزواج "لاضافةالزوجة" وشهادة ميلادها.
- شهادات ميلاد الابناء اللذين لم يبلغوا سن 25 عام.
- قيمة الاشتراك حسب العضوية.
- ملئ استمارة طلب عضوية من النادي.

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