عائشه بن أحمد: "لن أعتزل الفن من أجل زوجي"



وتابعت عائشة خلال حوراها مع مجلة "لها"، عن الشائعات انزعجها من قلة ظهورها في برومو الخاص بالفيلم، أنها غير صحيحة والدليل على ذلك أنها نشرت برومو الفيلم من خلال حسابتها الرسمية.



وكشفت عائشة خلال حوارها بماذا يمثل لها المال على ذكر أسم الفيلم (الفلوس)، قالت:" ان المال هو وسيلة، و ليس شئ مهم في الحياة، ولكن اذا امتلكت المال أشعر بالاطمئنان فأتمهل في خطواتي الفنية، واذا كنت بحاجة إليها أضطر للموافقة على أي عمل، فإن المال مهم في حياتنا، لكن كوسيلة وليس هدف.



وعن مواصفات شريك حياتها المستقبلي كشفت عائشة أنها تحرص على ثلاث صفات وهي خفة الدم و الثقافة العالية وتقبل الاخر،

وعن أعتازل الفن رغبة من زوجها المستقبلي، قالت أنه يستيحل ترك عملها بالفن، ولن ترتبط بشخص لا يقدر موهبتها.

حققت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، نجاحاً كبيراً في الدراما المصرية، ملامحها البريئه والهادئة تميزيها بين فنانات جيلها، وقوة موهبتها تركت بصمة في قلوب محبيها وجمهورها في مصر، وتعيش عائشه هذة الفترة حاله من الانتعاش، بعد عرض فيلمها "الفلوس"، الذي تشارك به مع الفنان تامر حسني، والذي حقق نجاحا وأيردات كبيرة.وقالت عائشة عن مشاركتها في فيلم "الفلوس"، أنها خطوة مهمة في مشوارها الفني في مصر، وانها سعيدة بمشاركتها مع نخبة كبيرة من النجوم مثل تامر حسني وخالد الصاوي وزينه.