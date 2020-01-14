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سوهاج يضم أسامة رجب في أولى صفقات الشتوية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:42 ص
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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أعلن نادي سوهاج، عن تعاقده مع أسامة رجب، قلب دفاع
نادي مصر، في صفقة انتقال حر للاعب، في أولى صفقات الفريق السوهاجي الشتوية.

يذكر ان رجب يمتلك خبرة كبيرة، من خلال مشواره الكروي بكثير من الاندية، لاسيما وانه سبق له اللعب للاندية إنبي وأسوان طلائع الجيش والجونه ونادي مصر.

جاءت صفقة انضمام اسامة رجب، بناءا على رغبة احمد كشري المدير الفني للفريق، بعد دخول أندية النجوم والترسانة، في مفاوضات مع اللاعب، لينجح المدير الفني للفريق السوهاجي في ضم اللاعب.

يذكر ان اسامه رحب، من مواليد 15 ابريل 1984، وهو شقيق احمد رجب المدرب العام الحالي لفريق نادي سوهاج، الذي لعب دور مهم في نجاح صفقة انضمام اللاعب.

وكان فريق نادي سوهاج، اختتم مساء امس سلسلة تجاربه الودية بمعسكره بالقاهرة، بالخسارة امام منتخب السويس بهدف دون رد، ليعود الفريق اليوم لسوهاج، لمواصلة الاستعدادات لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل، والتي يستهلها لمواجهة نادي المنيا

وأنهى فريق سوهاج منافسات الدور الاول، في المركز العاشر برصيد12 نقطة.
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