Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أسباب تكون الشبورة المائية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:40 ص
Advertisements
شبورة
شبورة
هدير حمزة
Advertisements
تغطي الشبورة المائية، سماء محافظات الجمهورية المختلفة، منذ عدة أيام، تزامنا مع موجة الصقيع والبرودة التي تعيشها مصر، منذ بدء فصل الشتاء.

ويتم إغلاق العديد من الطرق، نتيجة لتكوين الشبورة المائية، تجنبا لوقوع العديد من الحوادث، الناجمة عن انعدام الرؤية بشكل صحيح.

وبحسب الخبراء، فهناك عدة أسباب مختلفة، تتسبب في تكوين الشبورة المائية ومنها:


- نتيجة رياح قادمة من مسطح مائي، على سبيل المثال "البحر المتوسط"، تلك الرياح تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء. 

- عندما تلامس الرياح أرضًا باردة ذات حرارة منخفضة، سواء الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المناطق الزراعية، يتكثف الهواء المحمل ببخار الماء على مسافات قريبة من سطح الأرض، وتتكون الشبورة المائية التي تقلل من مستوى الرؤية الأفقية.

- تزداد الشبورة المائية بشدة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية لشمال الصعيد أيضا.

- وتظهر الشبورة، عندما تكون الأرض أكثر برودة، أي من بعد الفجر وحتى التاسعة أو العاشرة صباحًا، وتختفي بمجرد ظهور أشعة الشمس، ما يساهم في تبخر هذه الطبقة تدريجيا، وتحسين مستوى الرؤية.

وحرصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، على اتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على الطرق كافة، والتواجد المروري الفعّال لأي طارئ، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.
Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 8 ساعات

السبب وراء عدم توقيع حفتر اتفاق وقف إطلاق النار

منذ أقل من ساعتين

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعثر في مفاوضات الأهلي مع علي سوي

منذ 40 دقيقة

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ 43 دقيقة

كيكي سيتين.. مغامرة أم انهيار؟

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد.. ناجح ضد زيدان وفاشل أمام سيميوني

منذ ساعة و 18 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

09:48 ص

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

06:51 ص

كيكي سيتين.. مغامرة أم انهيار؟

09:33 ص

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

07:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status