تعرف على أسباب تكون الشبورة المائية





ويتم إغلاق العديد من الطرق، نتيجة لتكوين الشبورة المائية، تجنبا لوقوع العديد من الحوادث، الناجمة عن انعدام الرؤية بشكل صحيح.





وبحسب الخبراء، فهناك عدة أسباب مختلفة، تتسبب في تكوين الشبورة المائية ومنها:





- نتيجة رياح قادمة من مسطح مائي، على سبيل المثال "البحر المتوسط"، تلك الرياح تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.



- عندما تلامس الرياح أرضًا باردة ذات حرارة منخفضة، سواء الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المناطق الزراعية، يتكثف الهواء المحمل ببخار الماء على مسافات قريبة من سطح الأرض، وتتكون الشبورة المائية التي تقلل من مستوى الرؤية الأفقية.



- تزداد الشبورة المائية بشدة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية لشمال الصعيد أيضا.

- وتظهر الشبورة، عندما تكون الأرض أكثر برودة، أي من بعد الفجر وحتى التاسعة أو العاشرة صباحًا، وتختفي بمجرد ظهور أشعة الشمس، ما يساهم في تبخر هذه الطبقة تدريجيا، وتحسين مستوى الرؤية.



وحرصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، على اتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على الطرق كافة، والتواجد المروري الفعّال لأي طارئ، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

- تزداد الشبورة المائية بشدة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية لشمال الصعيد أيضا.

تغطي الشبورة المائية، سماء محافظات الجمهورية المختلفة، منذ عدة أيام، تزامنا مع موجة الصقيع والبرودة التي تعيشها مصر، منذ بدء فصل الشتاء.