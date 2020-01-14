مقتل طفلين جراء انفجار قنبلتين شمال أفغانستان

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول محلي قوله إنه انفجرت قنبلتين في وقت متزامن على طريق شمال أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة تسعة أشخاص.



وقال عادل شاه عادل، المتحدث باسم قائد شرطة المقاطعة، إن الانفجارات وقعت في مدينة مزار الشريف، عاصمة مقاطعة بلخ، واوضح ان الجرحى التسعة، ثمانية مدنيين وواحد من قوات الأمن الأفغانية.



ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم، لكن كثفت طالبان هجماتها في بلخ في الأسابيع الأخيرة وفي أماكن أخرى في شمال أفغانستان. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المتمردون عن هجوم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في بلخ مما أسفر عن مقتل تسعة ضباط.



تسيطر حركة طالبان على نصف أفغانستان تقريبًا اليوم، حيث تشن هجمات شبه يومية تستهدف الجنود وقوات الأمن والمسؤولين الحكوميين، ولكنها تقتل أيضًا عشرات المدنيين - حتى أثناء إجراء محادثات سلام مع المبعوث الأمريكي الذي يسعى إلى حل الحرب التي استمرت 18 عامًا.

