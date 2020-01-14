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روحاني: الحكومة مسؤولة أمام الدول التي فقدت رعاياها بالطائرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:32 ص
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روحاني
روحاني
وكالات
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران خطأ لا يغتفر.

 

وقال روحاني، في تصريحات صحفية، بثتها فضائية العربية، إن اعتراف القادة العسكريين بالخطأ بقضية الطائرة خطوة أولى جيدة، مضيفًا أن حادث الطائرة كان مأسويا ويجب التحقيق فيه بعناية.


وتابع روحاني، أن الحكومة مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها بالطائرة.


واعترفت إيران في وقت سابق، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في طهران عن طريق الخطأ، في حين أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه الشديد لتسبب بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

 

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وكانت إيران قد أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

 

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