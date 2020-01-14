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سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال "جاكوب" إلى المقاولون العرب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:22 ص
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جاكوب
جاكوب
علي نبوي
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أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إعارة النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف المقاولون العرب.
وكان نادي سيراميكا كليوباترا تلقى عرضين رسميين من ناديي انبي والمقاولون العرب، يطلبان خلالهما استعارة النيجيري جاكوب نجوكو لمدة ستة أشهر، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الكروي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وقدم جاكوب مستوى طيب للغاية مع فريق سيراميكا كليوباترا بعد التعاقد معه في الصيف الماضي، ولفت انتباه العديد من أندية الدوري الممتاز، وذلك بسبب سرعته الكبيرة بالإضافة إلى قدرته على اللعب بتلك القدمين في أكثر من مركز بالخط الهجومي، وكذلك اجادته الكبيرة لتسجيل الأهداف وصناعتها.
ووقع اللاعب على عقود الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، ليصبح لاعبا رسميا داخل قاعة ذئاب الجبل في الفترة المتبقية من الموسم الجاري.
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سيراميكا كليوباترا جاكوب المقاولون العرب اخبار الرياضة

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