تعثر في مفاوضات الأهلي مع علي سوي
ويبلغ سوي من العمر 25 عاما وهو من مواليد 14 يونيو 1994 وبدأ حياته الكروية
في نادي جامتيل في جامبيا، قبل أن يحقق حلم الاحتراف الأوروبي وعمره 19 عاما بالانتقال
لنادي كييفو فيرونا الإيطالي، ليصبح عام 2013 أول لاعب كرة قدم جامبي يلعب في دوري
الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما شارك مع الفريق بديلا في مباراتين بموسم 2012 /
2013 ولجأ مسئولو كييفو فيرونا إلى إعارته لعدة أندية في الدرجات الأدنى، ليخوض تجارب
في بيسكارا ويوفي ستابيا ولاتينا كالشيو ومودينا وليتشي وبراتو وفيبونيسي، قبل أن ينتقل
إلى نادي سكنديربيو كورتسه في الدوري الألباني معارا في أغسطس 2017 ثم انتقل إلى سيسكا
صوفيا البلغاري، لينجح الفريق في استعارته في سبتمبر 2018 حتى نهاية الموسم، ومع الانطلاقة
القوية للاعب، قام النادي البلغاري بتفعيل بند شرائه نهائيًا من كييفو فيرونا الإيطالي
في يناير الماضي.
سجل علي سوي في الموسم الماضي، 17 هدفا مع سسكا صوفيا في جميع المسابقات، وقاد
فريقه للمركز الثاني بالدوري، كما ينافس على لقب هداف الدوري البلغاري في الموسم الحالي
بعدما أحرز تسعة أهداف من بينها ركلة جزاء وحيدة.