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روسيا: سنواصل العمل مع أطراف الأزمة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:48 ص
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الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها ستواصل العمل مع أطراف الأزمة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق.

 

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، بنغازي عائدا من موسكو دون توقيع الاتفاق، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وحفتر رفض أي تدخل أو وساطات تركية، وتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين "الوفاق" وتركيا.

 

وبحسب قناة العربية، أن بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجودا في الهدنة، وأن حفتر اشترط عدم توقيع "الوفاق" على اتفاقيات دون الرجوع للجيش.

 

ودعت موسكو حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى اجتماع لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت تقارير إعلامية، أن السراج وقع عليه بينما طلب "حفتر" مهلة للتفكير في بنوده.

 

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روسيا المشير خليفه حفتر الخارجية الروسية اتفاق وقف اطلاق النار

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