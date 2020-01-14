عاجل.. اتحاد الكرة يدرس إقامة قمة الأهلي والزمالك فى الإمارات

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، والتى من المقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم، بالإمارات عقب إقامة مباراة السوبر.





وكان لقاء القمة المؤجل ببطولة الدوري المصري قد تم الإعلان عن إقامته يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير، بعد إعلان الجبلاية عن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بوجود تقنية حكم الفيديو VAR، مما يجعل مسؤولى اتحاد الكرة يسعوا يدرسوا بجدية اقامة مباراة القمة ببطولة الدوري المصري بالإمارات أيضًا بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.





وكان النادي الأهلي قد حقق بطولة الدوري المصري العام الماضي بينما نادى الزمالك حقق لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز، وحقق الأهلي لقب السوبر المصري الأخير على حساب الزمالك أيضًا فى بداية الموسم الجاري بثلاث أهداف مقابل هدفين.



