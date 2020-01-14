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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:35 ص
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محمد الدمتناوي
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ينتظر عشاق الكرة الأفريقية انطلاق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2019/2020.
لذلك يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة في التقرير التالي:
مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا
الأهلي × النجم الساحلي، تقام المباراة يوم الجمعة 24/1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
الوداد × اتحاد العاصمة الجزائري، تقام المباراة يوم الجمعة 24/1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
بلاتينيوم × الهلال السوداني، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.
بترو أتلتيكو × صن داونز، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.
زيسكو يونايتد × بريميرو دي أجوستو، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.
فيتا كلوب × شبيبة القبائل، تقام المباراة يوم السبت 25\1، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.
الترجي × الرجاء، تقام المباراة يوم السبت 25\1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
الزمالك × مازيمبي، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
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