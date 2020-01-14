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5 مكاسب للأهلي بعد الفوز أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:29 ص
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الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
أمل الحلفاوي
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حقق أهلي جدة الفوز أمام أبها، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الإثنين.

وخرج الأهلي من اللقاء بمكاسب عدة، والتي جاءت كالتالي:

خطف المركز الثالث

الأهلي دخل اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة، بعد انتهاء اللقاء ارتفع رصيده إلى 26 نقطة، ليتمكن من خطف المركز الثالث من منافسه الرائد الذي تراجع إلى المركز الرابع بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف.

أصبح الفارق بينه وبين الهلال صاحب صدارة الدوري السعودي للمحترفين، 4 نقاط فقط، ليستمر الصراع اللقب.

اقتراب السومة من صدارة الهدافين

أحرز السوري عمر السومة ثنائية في شباك أبها، ليقترب كثيراً من صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 أهداف، بفارق هدفين عن متصدر الجدول.

ظهور لافت لصفقة الأهلي الجديدة ماركو مارين

انتقل اللاعب الألماني ماركو مارين، إلى صفوف أهلي جدة، ضمن انتقالات الشتاء الجارية، ليظهر لأول مرة بقميص الأهلي، مساء أمس.

وقد ظهر الألماني بشكل لافت، واستطاع أن يصنع الهدف الثالث للفريق، الذي سجله عمر السومة، في الدقيقة 83، ليضع أول بصماته مع الفريق.

العودة للانتصارات

عاود أهلي جدة انتصاراته مرة أخرى، بعد أن خسر في اللقائين السابقين له، عندما فاز عليه الهلال بثلاثية مقابل هدف، والشباب بهدف نظيف.

تأكيد "أرض الأهلي خط أحمر"

بعد فوز اليوم وصل الأهلي إلى الفوز الخامس على التوالي على أرضه، بعد أن خسر لقائين وتعادل لقاء في أول ثلاث لقاءات له في عقر داره هذا الموسم، مما يرهب الخصوم عندما تأتي إلى أرضه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل مرتين وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبوه 27 هدف، ودخل مرماه 15 هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الأهلي لملاقاة نظيره الوحدة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الثامن عشر من شهر يناير الجاري.

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