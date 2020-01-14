Advertisements
Advertisements
Advertisements

بومبيو يكشف "سرا خاصا" بشأن الوجود الأمريكي بالعراق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:19 ص
Advertisements
بومبيو
بومبيو
وكالات
Advertisements

 كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ما يجري في الغرف المغلقة بالعراق.

 

وفي ندوة في جامعة ستانفورد، قال بومبيو، إن جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأمريكي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق.

 

وأضاف: "لن يقولوا ذلك علنا. لكنهم في المجالس الخاصة يرحبون كلهم بوجود أميركا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب".

 

وتابع بومبيو، أن ما سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 50 مسؤولا عراقيا منذ مطلع الشهر الحالي يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن.

 

وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب بـ"إنهاء تواجد" القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب بغداد.

 

وأشار بومبيو، إلى أن الجنود الأميركيين يعملون على ضمان عدم عودة تنظيم داعش المتطرف و"يؤمنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال اللذين تريدهما غالبية العراقيين".

 

وفي الندوة الجامعية التي شاركت فيها وزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا رايس، قال بومبيو إنه تحدث مع قادة من كل الانتماءات في العراق بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية.

 

واغتالت الولايات المتحدة سليماني في 3 يناير بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت الجيش الأميركي ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

 

وكان الرئيس الأمريكي هدد بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي.

 

وقال مسؤولان عراقيان لوكالة فرانس برس إن الرئيس الأميركي حذر بأن بلاده ستجمد حساب الحكومة العراقية في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما ستكون له انعكاسات كارثية على اقتصاد بلاد الرافدين.

 

ويأتي هذا الموقف على الرغم من تأكيد ترامب مرارا أن الانتشار العسكري الأميركي مكلف جدا وأن اجتياح العراق في العام 2003 وإطاحة صدام حسين وما أعقب ذلك من سفك دماء، كان خطأ، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بتقليص رقعة انتشارها العسكري على المدى الطويل.

 

وقال: "حيثما تكون هناك إمكانية لتقليص الاعتماد على موارد الخزينة وتقليل عدد الأرواح الأميركية المعرضة للخطر، سنفعل ذلك".

 

ورفض بومبيو الأسبوع الماضي دعوة وجّهها له رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، لإرسال وفد لمناقشة سحب الجنود الأميركيين من العراق.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير أمريكي سرا خاصا بومبيو الوجود العسكري الامريكي العراق أبو مهدي المهندس

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 11 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بومبيو يطمئن عسكريي بلاده في العراق حول الانسحاب من سوريا

"التهديد يبقى خطيرا".. تفاصيل بيان السفارة الأمريكية ببغداد

مصادر عراقية تنفي استهداف قاعدة أمريكية في بغداد

"أسد بالداخل ونعامة في الخارج".. حرب أمريكية تهز أوصال طهران

بدءا من 24 أكتوبر.. إيران تعلن إلغاء تأشيرات الدخول للعراقيين

وثائق إيرانية مسربة تفضح الحرس الثوري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

06:51 ص

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

06:19 ص

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status