محاولات مكثفة من رمضان صبحي للحاق بمواجهة النجم الساحلي

يبذل نجم الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي، محاولات مضنية من أجل اللحاق بالمواجهة المرتقبة ضد النجم الساحلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وشدد مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر على الطاقم الطبي للنادي الأهلي، من أجل تجهيز رمضان للمواجهة المرتقبة.





ولا يزال أمام اللاعب 10 أيام متبقية، حتى يتعافى بشكل كامل من إصابته، إلا أن حاجة الفريق الماسة لجهوده في الاستحقاقات القادمة.





وتعرض رمضان في وقت سابق لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.





وكان الأهلي قد حقق تعادلاً مخيباً أمام مضيفه بلاتينوم ستارز، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويحتل الأهلي حالياً المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة، قبل لقائهما معاً في الجولة الخامسة باستاد السلا