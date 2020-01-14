Advertisements
Advertisements
Advertisements

محاولات مكثفة من رمضان صبحي للحاق بمواجهة النجم الساحلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:17 ص
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبد القادر عرابي
Advertisements
يبذل نجم الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي، محاولات مضنية من أجل اللحاق بالمواجهة المرتقبة ضد النجم الساحلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر على الطاقم الطبي للنادي الأهلي، من أجل تجهيز رمضان للمواجهة المرتقبة.

ولا يزال أمام اللاعب 10 أيام متبقية، حتى يتعافى بشكل كامل من إصابته، إلا أن حاجة الفريق الماسة لجهوده في الاستحقاقات القادمة.

وتعرض رمضان في وقت سابق لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد حقق تعادلاً مخيباً أمام مضيفه بلاتينوم ستارز، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة، قبل لقائهما معاً في الجولة الخامسة باستاد السلا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقفة رمضان صبحي هدف رمضان صبحي مهارات رمضان صبحي ملخص رمضان صبحي ملخص مصر لمسات رمضان صبحي كهربا قناة رمضان صحبي رمضان صبحي رمضان صبحى رمضان ترقيصة رمضان صبحي تالق رمضان صبحي اهداف رمضان صبحي الزمالك الأهلي اغنية رمضان صبحي اديني رمضان صبحي

أخبار تهمك

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 5 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 6 ساعات

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

غموض موقف محمد هاني من المشاركة مع الأهلي أمام الوصل الإمارتي

رسميا.. الأهلي يفقد أحمد فتحي أمام الوصل وغموض موقف "هاني"

أخبار الأهلي اليوم الجمعة اليوم 8 نوفمبر: تحرك مفاجئ لضم رمضان صبحي.. وطواريء في الأهلي بسبب فايلر

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: لا نعلم شيئا عنه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

06:51 ص

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

06:19 ص

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status