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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد ميدلسبره بث مباشر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:01 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 14 / 1 / 2020، أبرزها مباراة توتنهام ضد ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة الإنتر ضد كالياري في كأس إيطاليا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"
نابولي ضد بيروجيا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

لاتسيو ضد كريمونيسي، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

الإنتر ضد كالياري، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ16"
توتنهام ضد ميدلسبره، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:05 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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