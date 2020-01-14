تعرف على مشوار الألومنيوم خلال الدور الثاني للمظاليم





حيث تأتي مواجهات الألومنيوم ما يلي:



الجولة 13 المنيا× الالومنيوم

الجولة 14 الألومنيوم × تليفونات بنى سويف

الجولة 15 بني سويف × الالومنيوم

الجولة 16 الألومنيوم ×البنك الاهلي

الجولة 17 بترول اسيوط× الألومنيوم

الجولة 18 الألومنيوم × طهطا

الجولة 19 الاعلاميين × الألومنيوم

الجولة 20 الألومنيوم × شبان قنا

الجولة 21 ديروط × الألومنيوم

الجولة 22 سوهاج × الألومنيوم



وخاض فريق الالومنيوم خلال الدور الأول 11 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في 3 مباريات، أحرز خلالها 14 هدف، ودخل مرماه 7 اهداف، ليصل للنقطة 22 ينهي بها منافسات الدور الاول بالمركز الثالث.



ويقود فريق الالومنيوم جهاز فني مكون من ياسر الكنانى مدير فني، وعمرو الجاري، مدرب عام، ومحمد ابو جبل مدرب مساعد، وأشرف عبد الوارث، مدرب حراس مرمى، وسيد قاسم مدير إداري، وجهاز طبي مكون من احمد عزت، وأحمد جميل، وصلاح صالح مشرفا عاما على الفريق.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 24 نقطة



2- بنى سويف 23 نقطة



3- الألومنيوم 22 نقطة



4- شبان قنا 19 نقطة



5- تليفونات بني سويف 16 نقطة



6- المنيا 15 نقطة



7- بترول أسيوط 14 نقطة



8- الإعلاميين 14 نقطة



9- الفيوم 13 نقطة



10- سوهاج 12 نقطة



11- ديروط 5 نقاط



12- طهطا 4 نقاط





أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، موعد انطلاق منافسات الدور الثاني، والتي تم تحديدها ايام 19، و20، و30 من شهر يناير الجاري.وتزامنا مع انطلاق منافسات الدور الثاني، يستعد فريق الالومنيوم، لخوض مبارياته، باحثا عن تحقيق حلم الصعود للممتاز.وياتي مشوار الفريق خلال الدور الثاني، لمواجهة فريق الفيوم بالجولة 12 والأولى خلال الدور الثاني، والمقرر لها التاسع عشر من يناير الجاري بملعب الألومنيوم، ليواصل بعدها مشواره خلال الدور الثاني.