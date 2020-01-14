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ميريهان حسين تشوق متابعيها لمسلسلها "ختم النمر".. وتعلن عن موعد عرضه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة ميريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو مسلسل "ختم النمر"، الذي تشارك في بطولته.

وأعلنت عن موعد بدء المسلسل، لافتة إلى أنه سيكون في السبت القادم 18 يناير، على شاشه "ON E".

وعلقت ميريهان على برومو المسلسل قائلة: هنادي سلطان هي الشخصية اللي أنا بقدمها.. مش قادرة أصبر لحد ما أشوف المسلسل معاكوا .. أنا وهنادي هنستنى رأيكوا، مسلسل ختم النمر إنتاج شركة سينرجي تأليف محمد عبد المعطي مدير تصوير على عادل، قصة وإخراج الأستاذ أحمد سمير فرج، مبروك لينا كلنا.. ومبروك لصديقي النجم أحمد صلاح حسني".

مسلسل "ختم النمر"
وتدور أحداث مسلسل ختم النمر، للفنان أحمد صلاح حسني، في إطار إجتماعي يتناسب مع الجو الأسري، مع الإثارة والتشويق الممزوج بالأكشن، وينتمي للحلقات الـ45.

مسلسل ختم النمر بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، تامر شلتوت، وفاء سالم، عفاف شعيب، حنان سليمان، أمير صلاح الدين، تميم عبده، جميل برسوم، رشدي الشامي، تأليف محمد عبد المعطي، قصة وإخراج أحمد سمير فرج

يشار إلى أن الفنانة ميريهان حسين شاركت فى مسلسل "قيد عائلى"، الذي ينتمى إلى نوع الـ45 حلقة، وهو يضم عددا كبيرا من الممثلين، أبرزهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، ميريهان حسين، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، أميرة هاني، كارولين عزمي، كريم عبدالخالق، وعمر الشناوي.

وشاركت في رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام"، وتقدم فيه دور مغنيه، وهو من بطولة محمد رجب، وعبد الرحمن ابو زهرة، وهيثم احمد زكي، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سنيرجي.


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ميريهان حسين مسلسل ختم النمر ختم النمر احمد صلاح حسني

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