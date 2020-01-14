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برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:51 ص
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مبابي نيمار كافاني
مبابي نيمار كافاني
حسن شحاتة
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ذكرت العديد من التقارير الصحفية اقتراب نادي برشلونة من التعاقد مع المهاجم اديسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

هناك العديد من التقارير التي أوضحت، أن أتلتيكو مدريد اتفق مع كافاني للانضمام إلى الفريق الصيف القادم في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي، إلا أن دخول برشلونة على في الصفقة قد يغير أراء اللاعب الأوروجوياني، ويدفعه للتعاقد برشلونة.

إصابة لويس سواريز ومدة غيابه

والجدير بالذكر أن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز تعرض للإصابة في غضروف ركبته اليمنى، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية للاعب، وأكد رامون كوجات طبيب نادي برشلونة على أنه تم إجراء عملية خياطة لغضروف ركبة سواريز، وهو الأمر الذي يستدعي غيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر.

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