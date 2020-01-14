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التشكيل المتوقع| جاتوزو يهاجم بيروجيا بالقوة الضاربة في كأس إيطاليا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:09 ص
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جاتوزو
جاتوزو
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي بقيادة جاتوزو المدير الفني، لاستضافة نظيره بيروجيا، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وتُقام المباراة في ملعب سان سيرو، عصر اليوم الثلاثاء، حيث يسعى الفريق للتقدم في مسابقة الكأس، بعد الهزيمة الأخيرة أمام لاتسيو، بهدف دون رد بالكالتشيو.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نابولي ضد بيروجيا، في تمام السـاعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

واستقر جيانارو جاتوزو المدير الفني الأزرق السماوي، حيث من المنتظر أن يبدأ بتشكيل مكون من:-
في حراسة المرمى : أليكس ميريت.

في خط الدفاع : جيوفاني دي لورينزو – كوستاس مانولاس – السيد هساي – ماريو روي.
في خط الوسط : بيوتر زيلينسكي – فابيان رويز – آلان ماريز لوريرو – لورنزو إنسيني.
في خط الهجوم : اركاديوز ميليك -جوزيه كاييخون.

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