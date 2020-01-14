بعد تصدرها تريند تويتر.. "تعرف بحبك ليه" تقترب من مليوني مشاهدة





حققت أغنية "تعرف بحبك ليه" لمحمد حماقي، نجاحًا صخمًا فور طرحها في، حيث تجاوزت مشاهداتها الـ 1,836,922 مشاهدة.





وتصدر وسم أغنية "تعرف بحبك ليه" للنجم محمد حماقي، قائمة مؤشرات تريند "تويتر".





آغنية "تعرف بحبك ليه" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان تامر على، توزيع موسيقي تميم.





وحازت الأغنية عدد مشاهدات ضخم منذ طرحها، عبر قناة حماقي بيوتيوب، كما علق الكثيرون من المشاهدين بتعليقات إيجابية.



