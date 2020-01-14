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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 14 / 1 / 2020 بث مباشر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:45 ص
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مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مباريات اليوم والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 14 / 1 / 2020، أبرزها مباراة توتنهام ضد ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة الإنتر ضد كالياري في كأس إيطاليا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"
نابولي ضد بيروجيا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

لاتسيو ضد كريمونيسي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

الإنتر ضد كالياري، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ16"
توتنهام ضد ميدلسبره، تقام المباراة في تمام العاشرة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر وخمس دقائق منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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