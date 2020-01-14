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بالأرقام.. ماذا قدم إرنستو فالفيردى مع برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:11 ص
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فالفيردي
فالفيردي
محمد جمال
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أعلنت إدارة برشلونة الإسبانى امس الاثنين إقالة المدير الفنى للفريق ارنستو فالفيردى بعد إحتماع مطول بين المدرب ورئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو، والتى انتهت فى النهاية بإقالة فالفيردى من منصبه، وتعيين المدير الفنى الجديد كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق لمدة عامين ونصف.

وكان فالفيردى قد فشل فى بلوغ نهائي كأس السوبر الإسبانى بعد الخسارة فى نصف النهائي أمام أتليتكو مدريد والذى أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية بثلاثية مقابل هدفين، ليودع الفريق البطولة التى حققها ريال مدريد الغريم التقليدى بعد التفوق على الروخى بلانكوس بركلات الترجيح فى المباراة النهائية، ليتعرض المدرب للرحيل وتعين كيكي ستين بدلًا منه.

بالأرقام.. ماذا قدم ارنستو فالفيردى مع برشلونة

وقاد أرنستو فالفيردى برشلونة فى الفترة من يوليو 2017 وحتي يناير 2020، ولم يحقق المدرب سوي بطولات محلية فقط، وحقق البلوجرانا الفوز تحت قيادته فى 97 مباراة وخسر الفريق 16 مباراة وتعادل فى 32 مباراة من أصل 145 لقاء تحت قيادته.

بينما إستطاع لاعبي برشلونة تسجيل 339 هدف بينما دخل مرمي برشلونة 128 هدف.

وعلى صعيد البطولات حقق فالفيردى مع برشلونة فى ولايته 4 بطولات فقط جميعهم ألقاب محلية، من بينهم لقب الليجا الإسبانية بطولة الدوري مرتين ولقب كأس الملك مرة وكأس السوبر مرة.

بينما فشل أرنستو فالفيردى فى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا والتى تُعد الهدف الأول للمدرب الإسبانى مع البارسا بسبب غياب البطولة عن خزينة البلوجرانا منذ عام 2015، وكان الخروج الأخير عام 2019 أمام فريق ليفربول الإنجليزي برباعية فى ملعب أنفيلد بعد ما كان برشلونة فائز فى لقاء الذهاب بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو.

وسيتولي كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق مهمة تدريب البارسا خلال الفترة القادمة لمدة عامين ونصف.
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