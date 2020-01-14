Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:06 ص
Advertisements
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
حسن شحاتة
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد إصابته في مباراة أتلتيكو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحفية "آس" الإسبانية، أن سيرجيو راموس قد تعرض للإصابة في الكاحل بعد كرة مشتركة مع زميله السابق في النادي الملكي ألفارو موراتا، خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

مدة غياب راموس

وأشارت الصحيفة إلى أن المدة المتوقعة لغياب راموس عن الملاعب قد تصل إلى 15 يومًا، الأمر الذي يعني غيابه عن عدة مواجهات لريال مدريد أبرزها مباراتي إشبيلية وبلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة لمباراة في الكأس لم يتم تحديد طرفها.

وكان راموس قد أكمل المباراة حتى نهايتها، كما أنه سجل ركلة ترجيح الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني بعدما تحامل على إصابته للنهاية، ليقود الميرنجي للفوز بلقب كأس السوبر الـ 11 في تاريخه، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة، وحسمها الملكي بركلات الترجيح.

والجدير بالذكر أن راموس شارك في 24 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي في جميع البطولات، وسجل خلالهم خمسة أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف سيرجيو راموس نهائي كاس السوبر نهائي السوبر الإسباني كرة القدم في الدوري سيرخيو راموس سيرجيو سانتوس سيرجيو راموس يضرب سيرجيو راموس 2018 سيرجيو راموس 2016 سيرجيو راموس زوجة سيرجيو راموس ريال مدريد رونالدو رسم سيرجيو راموس راموس حياة سيرجيو راموس جسم سيرجيو راموس برشلونة ام سيرجيو راموس

أخبار تهمك

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بلاغ رسمي من الأهلي للرد على واقعة سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

لوبيتيجي يعلن قائمة ريال مدريد أمام روما ويستبعد 5 لاعبين

لجنة الاستئناف تصدم راموس

الاتحاد الاسباني يُعلن عقوبة سيرجيو راموس

مفاجأة.. سر طلب راموس الرحيل عن ريال مدريد

سبب وحيد يجبر "راموس" على رفض مانشستر يونايتد واللعب لليفربول

مفاجأة.. سيرجيو راموس يطلب الرحيل مجانا عن ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

12:39 ص

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status