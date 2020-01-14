بـ"مؤهل متوسط".. فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ4000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة لتجارة المواد الغذائية، بحدائق القبة، براتب يصل لـ4000 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة، 2 مدير فرع، يشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي، براتب 4000 جنيه شهريًا.



كما توفر الشركة فرص عمل لـ6 بائعين ممرات من الجنسين ذكور وإناث، براتب 2000 جنيه، بالإضافة إلى عدد 10 بقال براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 3000 جنيه، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط.



وتطلب الشركة أيضا 5 أفراد أمن براتب 1800 جنيه، وأن لا يقل عمرهم عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام.



ولكل من يريد فرصة عمل عليه أن يتواصل مع المدير المسئول للشركة، هشام جودة 01110595111.

