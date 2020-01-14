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أول تعليق من مجدي عبدالغني بعد الحكم عليه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:08 ص
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مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
كساب أحمد
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عقب الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، على إنتشار خبر بالحكم عليه بسنة، لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.

وقال "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إن هذا الحكم قديم وصدر منذ شهرين، وهناك جلسة أخرى بخصوص هذا الأمر غدًا، لافتًا إلى أن الهدف من إثارة هذا الخبر التأثير على المحكمة، ولكنه لديه ثقة في عدالة المحكمة.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، إلى أنه لا يعرف من يقف وراء إنتشار هذا الخبر في هذا الوقت قبل الجلسة بـ24 ساعة، لافتًا إلى أنه أصغر شخص في عائلته، ولم يكن مسؤولًا في يوم من الأيام عن توزيع ميراث العائلة، والهدف من إثارة هذا الحكم البلبلة.
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