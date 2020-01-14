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"رسالة شكر وصدمة لجماهير الملكي".. أبرز تصريحات بيريز بعد التتويج بالسوبر الإسباني

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:38 ص
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بيريز
بيريز
حسن شحاتة
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عبر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة بالفوز بلقب كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم على ستاد الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تصريحات بيريز بعد الفوز بالسوبر الإسباني

وصرح بيريز لقناة "الرياضية السعودية" بعد الفوز بالسوبر الإسباني قائلا: "زيدان اسم كبير في عالم الساحرة المستديرة، وكنت محظوظ بجلبه إلى ريال مدريد سواء عندما كان لاعبا أو مدربا".

وعلق بيريز على النظام الجديد لبطولة السوبر الإسباني قائلا:"أرحب بالفكرة، الفرق الأربعة التي شاركت هي الأفضل في إسبانيا، وأشكر السعودية وأهل جدة على حُسن الضيافة و التنظيم، وظهر لي أن أغلب الجماهير هنا يشجعون ريال مدريد".

وفي سياق آخر، بيريز:”لم يعد هناك لاعبين من فئة السوبر ستار، ونحن نستهدف أن نصنع السوبر ستار الخاص بنا"، واللذين يعد من أبرزهم الثلاثي فيدي فالفيردي وفينسيوس ورودريجو.

بيريز يوجه صدمة لجماهير ريال مدريد بشأن بول بوجبا

وعند سؤاله عن بول بوجبا، الذي ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد، أجاب بيريز :”لا أعلم أحد بهذا الاسم”، في صدمة مدوية لعشاق النادي الملكي.

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