الترجي ضد النجم الساحلي.. موعد مباراة النجم الساحلي والترجي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره النجم الرياضي الساحلي، يوم الأربعاء المقبل 15/1، على الملعب الأولمبي برادس.





ويلتقي الترجي مع النجم الساحلي، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري التونسي.





موعد مباراة الترجي و النجم الساحلي :





تنطلق المباراة يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر، 4:00 مساءً بتوقيت مكه المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة الترجي والنجم الساحلي:





تذاع مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي عبر قنوات:





Wataniya 2

الوطنية التونسية 2

الوطنية التونسية 1

Wataniya 1 Television

Tunisienne 1





التشكيلة المتوقعة لنادي الترجي الرياضي التونسي أمام النجم الساحلي :





حراسة المرمى : معز بن شريفية.

خط الدفاع : محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إيهاب المباركي– إلياس شتى.

خط الوسط : فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم : محمد علي بن رمضان – حمدو الهوني – ابراهيما واتارا.





التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الترجي التونسي:





حراسة المرمى : كرير.

خط الدفاع : كوناتى وبوغوطاس وبن وناس وكشريدة أو الحناشي.

خط الوسط : بوعيو وبوخنشوش وفراس بن عربي وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.

خط الهجوم: كريم العريبي.





ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بينما النجم الساحلي فى المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.



