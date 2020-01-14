Advertisements
Advertisements
Advertisements

الترجي ضد النجم الساحلي.. موعد مباراة النجم الساحلي والترجي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:01 ص
Advertisements
الترجي ضد النجم الساحلي
الترجي ضد النجم الساحلي
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي فريق الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره النجم الرياضي الساحلي، يوم الأربعاء المقبل 15/1، على الملعب الأولمبي برادس.

ويلتقي الترجي مع النجم الساحلي، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري التونسي.

موعد مباراة الترجي و النجم الساحلي :

تنطلق المباراة يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر، 4:00 مساءً بتوقيت مكه المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والنجم الساحلي:

تذاع مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي عبر قنوات:

Wataniya 2
الوطنية التونسية 2
الوطنية التونسية 1
Wataniya 1 Television
Tunisienne 1

التشكيلة المتوقعة لنادي الترجي الرياضي التونسي أمام النجم الساحلي :

حراسة المرمى : معز بن شريفية.
خط الدفاع : محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إيهاب المباركي– إلياس شتى.
خط الوسط : فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث.
خط الهجوم : محمد علي بن رمضان – حمدو الهوني – ابراهيما واتارا.

التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الترجي التونسي:

حراسة المرمى : كرير.
خط الدفاع : كوناتى وبوغوطاس وبن وناس وكشريدة أو الحناشي.
خط الوسط : بوعيو وبوخنشوش وفراس بن عربي وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.
خط الهجوم: كريم العريبي.

ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بينما النجم الساحلي فى المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي النجم الساحلي انيس سالتو النجم الساحلي التونسي النجم الساحلي النجم الرياضي الساحلي الدوري التونسي الترجي ضد فيتا كلوب الترجي اليوم الترجي الرياضي التونسي الترجي التونسي والنجم الساحلي الترجي التونسي 3-2 النجم الساحلي الترجي التونسي الترجي

أخبار تهمك

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلاغ رسمي من الأهلي للرد على واقعة سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ أقل من ساعتين

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة النجم الساحلي والترجي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

12:39 ص

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status