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الترجي ضد النجم الساحلي.. موعد مباراة النجم الساحلي والترجي والقنوات الناقلة
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:01 ص
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محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره النجم الرياضي الساحلي، يوم الأربعاء المقبل 15/1، على الملعب الأولمبي برادس.
ويلتقي الترجي مع النجم الساحلي، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري التونسي.
موعد مباراة الترجي و النجم الساحلي :
تنطلق المباراة يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر، 4:00 مساءً بتوقيت مكه المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الترجي والنجم الساحلي:
تذاع مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي عبر قنوات:
Wataniya 2
الوطنية التونسية 2
الوطنية التونسية 1
Wataniya 1 Television
Tunisienne 1
التشكيلة المتوقعة لنادي الترجي الرياضي التونسي أمام النجم الساحلي :
حراسة المرمى : معز بن شريفية.
خط الدفاع : محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إيهاب المباركي– إلياس شتى.
خط الوسط : فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث.
خط الهجوم : محمد علي بن رمضان – حمدو الهوني – ابراهيما واتارا.
التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الترجي التونسي:
حراسة المرمى : كرير.
خط الدفاع : كوناتى وبوغوطاس وبن وناس وكشريدة أو الحناشي.
خط الوسط : بوعيو وبوخنشوش وفراس بن عربي وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.
خط الهجوم: كريم العريبي.
ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بينما النجم الساحلي فى المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.
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