توتنهام ضد ميدلسبرة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة ضد ميدلسبرة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يستضيف فريق توتنهام فريق ميدلبسرة اليوم الثلاثاء 14 يناير، في لقاء الإعادة للدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك بملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وحسم التعادل الإيجابي 1-1 المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في ملعب "ريفير سايد" منذ حوالي 9 أيام حين سجل لتوتنهام البرازيلي لوكاس مورا، وتعادل أشلي فيليتشر لمدلسبرة، ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الفوز والصعود للدور الرابع.





وقد توتنهام آداء جيداً في مواجهة الفريق الأخيرة ضد ليفربول رغم هزيمته بهدف دون رد، فيما حقق ميدلسبرة تعادلاً مع ضيفه ديربي كاونتي بنتيجة 2-2.





وينتظر فريق ساوثهامبتون الفائز من تلك المواجهة في الدور الرابع (دور الـ 32) وذلك وفق القرعة التي سحبت في وقت سابق من هذا الشهر.





آخر أخبار الفريقين





يغيب عن توتنهام النجمين هاري كين الذي سيغيب حتى أبريل القادم بسبب جراحة في الركبة، ولاعب الوسط موسى سيسوكو، بالإضافة للفرنسي تانجي ندومبيلي ومواطنه هوجو لويس والمهاجم الشاب أوليفير سكيب.





عى الجانب الآخر، سيقوم جوناثان وودجيت المدير الفني لميدلسبرة بإشراك باتريك روبيرتس المدافع المنضم حديثاً للفريق على سبيل الإعارة من فريق مانشستر سيتي.





موعد مباراة توتنهام ضد ميدلسبرة والقنوات الناقلة





تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 14 يناير، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الثاناية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق نوفل الباشي.





التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد ميدلسبرة





من المتوقع أن يبدأ جوزيه مورينيو المدير الفني لوتنهام المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: بول جادزينجا

خط الدفاع: سيرجي أورييه – دافينسون سانشيز – تانجانجا – يان فيرتونخين – ريان سيسينيون

خط الوسط: هاري وينكس – جيوفاني لو سيلسو – ديلي ألي

خط الهجوم: لوكاس مورا – سون هيونج مين.





بينما من المتوقع أن يبدأ جوناثان وودجيت المدير الفني لميدلسبرة المباراة بالأسماء التالية:





حراسة المرمى: بيرس

خط الدفاع: سبينس – هاوسون – ماكنير

خط الوسط: فري – كولسون – وينج – سافي – روبيرتس

خط الهجوم: تافيرنير – فيليتشر.



