Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:36 ص
Advertisements
بافيتيمبي جوميز
بافيتيمبي جوميز
أميرة فطيم
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على ضيفه أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح دجانيني تفاريس أهداف المباراة لصالح الأهلي بعدما ستغل تمريرة حاسمه من زيمله لوكاس ليما ليضعها في شباك أبها عند الدقيقة 20.

وأدرك فانيفا ايما اندرياتسيما هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأهلي عند الدقيقة 26.

وأحرز عمر السومة الهدف الثاني للأهلي، من ركلة جزاء عند الدقيقة 35 من ركلة جزاء، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الأهلي على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.

فيما رفع عمر السومة رصيده التهديفي إلى 9 أهداف، في المركز الثالث خلف مهاجم الهلال، بافيتيمبي جوميز المتصدر برصيد 12 هدف، وعبد الرازق حمد الله مهاجم النصر، صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الأهلي على أبها:

1- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 12 أهداف
2- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 10 أهداف
3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 9 أهداف
4- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 8 أهداف
5- دجانيني تفاريس "الأهلي" برصيد 8 أهداف
6- رومارينيو "الاتحاد" برصيد 8 أهداف
7- أندريا ماسينور "العدالة" برصيد 7 أهداف
6- روني فيرنانديز "الفيحاء" برصيد 7 اهداف
8- كارليس ستراندبيرغ "الحزم" برصيد 6 أهداف
9- ميشيل تي فريدي "الفتح" برصيد 6 أهداف
10- سعد بقير "أبها" برصيد 6 أهداف

يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري السعودي موعد مباريات الدوري السعودي مباريات الدوري السعودي عمر السومة ترتيب هدافي الدوري السعودي ترتيب فرق الدوري السعودي ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر السعودي السعودية الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي الاهلي السعودي

أخبار تهمك

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ أقل من ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 6 ساعات

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 15 ساعة

كشف حساب فالفيردي بعد الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يكشف عن موعد تقديم كيكي سيتين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. بلاغ رسمي من الأهلي للرد على واقعة سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد هاتريك السومة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

قائمة هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ16

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والهدافين بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم الخميس 28-12-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

12:39 ص

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

01:10 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status