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عاجل.. النائب العام يندب الطب الشرعي لتشريح جثمان مصطفى قاسم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبد الله محمد، المحكوم عليه بقضية فض إعتصام رابعة العدوية، للوقوف على أسباب وفاته داخل السجن.

كما أمر النائب العام بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العيني"، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.

وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة، الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.
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مصطفى قاسم النائب العام اخبار

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